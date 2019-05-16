Є початок: у Приютівській ОТГ заходилися будувати ЦНАП

Днями у Приютівській об’єднаній територіальній громаді приступили до початкового етапу спорудження ЦНАПу (Центру надання адміністративних послуг) у с.Войнівка.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської громади.

Місце для створення ЦНАПу обрано з урахуванням вимог зручності для населення.

Наразі на будівельному майданчику розпочалися підготовчі роботи: на місці забудови працює спецтехніка й вже встановлені бетонні стовпи з сучасним вуличним освітленням.

Основні перевага такого сучасного Центру – наближення послуг для мешканців Войнівського старостинського округу. Всі необхідні послуги громадянин зможе отримати за короткий термін та в одному місці.