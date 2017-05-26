У ході урочистостей свята Останнього дзвоника сьогодні, 26 травня 2017 року, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко подарував 120 художніх книг української та світової класики бібліотеці навчально-виховного комплексу “Олександрійський колегіум-спеціалізована школа”.

Вітаючи учнів закладу з початком літніх канікул, а випускників із вступом до дорослого життя, він відзначив, що Олександрійський колегіум є однією з найкращих шкіл Кіровоградщини.

Під час свята Останнього дзвоника не залишилися без уваги керівництва області колективи ще двох шкіл Олександрійщини: заступник голови ОДА Андрій Коломійцев привітав зі святом учнів та педагогів Цукрозаводського НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді” у селі Приютівка Олександрійського району та завітав до ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 міста Олександрії.