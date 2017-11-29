Податкова інформує олександрійців про внесення змін щодо єдиного соцвнеску

11 жовтня набрав чинності Закон України №2148, який, окрім своєї офіційної назви, має більш відому – пенсійна реформа. Зміст цього документа, що зачепив 28 законів, стосується не тільки пенсіонерів. Усупереч назві, він стосується ще й цілком конкретних моментів нарахування і сплати єдиного соцвнеску, який підприємці частіше називають «пенсійними внесками».

В 2017 році для платників єдиного податку першої групи було встановлено зменшений розмір мінімального страхового внеску на рівні 352 грн. Це вдвічі менше за суму єдиного соцвнеску, яку сплачували платники єдиного податку другої та третьої груп. Тобто перша група «єдинників» була найбільш фінансово приваблива. Тому в 2017 році «єдинники» прагнули перейти саме на першу групу, але не всі види підприємницької діяльності дозволяли це зробити.

З нового року така преференція для першої групи закінчиться, і «єдинники» першої групи почнуть сплачувати ЄСВ на загальних підставах у розмірі 22% від мінімальної зарплати станом на 1 січня. Тобто з урахуванням положень Державного бюджету на 2018 рік мінімальний страховий внесок для платників єдиного податку всіх груп складатиме 819,06 грн.

В цьому є позитивний момент для «єдинників». Якщо ЄСВ сплачувався у половинному розмірі, то і страховий стаж формувався пропорційно. Тобто до стажу рахувався не місяць роботи, а лише половина. З нового року, при оплаті мінімального страхового внеску в розмірі 819,06 грн., до стажу буде зараховуватись весь місяць стовідсотково.

Якщо «єдинники» першої групи виявлять бажання перейти на другу або третю групу єдиного податку, нагадуємо, що такий перехід здійснюється шляхом подання відповідної заяви за 15 днів до початку календарного кварталу. Тобто, щоб змінити групу з 1 січня 2018 року, заяву слід подати не пізніше 15 грудня 2017 року. Припинити підприємницьку діяльність можна будь-якого дня, подавши відповідну заяву до державного реєстратора.

Зміна розміру максимальної бази нарахування ЄСВ

Друга новація – з 1 січня 2018 року на роботодавців чекає зміна розміру максимальної бази нарахування ЄСВ. Тобто є певна сума, в межах якої нараховується єдиний соцвнесок. При перевищенні цієї суми ЄСВ вже не нараховується.

Цього року така максимальна база для ЄСВ складала 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (42100 грн.), наступного року складатиме 15 розмірів мінзарплати (55845 грн.). Збільшення цієї суми є також позитивним моментом, оскільки з більшого розміру зарплати буде більшою сума відрахувань до пенсійного фонду, що, в свою чергу, позитивно вплине на розмір майбутньої пенсії.

ЄСВ для членів фермерських господарств

З нового року до платників ЄСВ долучаться члени фермерських господарств, якщо вони не сплачують ЄСВ на інших підставах (наприклад, не є одночасно членами фермерського господарства і підприємцями, чи одночасно членами фермерського господарства і найманими працівниками на іншому підприємстві). До 2018 року члени ФГ-господарств могли сплачувати ЄСВ за власним бажанням, укладаючи договори про добровільне страхування. Тепер це буде їх обов’язком, а не бажанням.

Такий обов’язок у фінансовому виразі матиме ті ж самі 819,06 грн. щомісячно за кожного члена ФГ-господарства. При цьому, якщо член ФГ-господарства є пенсіонером за віком або інвалідом, або досяг пенсійного віку після призначення пільгової пенсії, він повністю звільнятиметься від сплати ЄСВ.

Зміна термінів сплати ЄСВ

Окремо слід зазначити, що для підприємців на загальній системі оподаткування і осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, докорінно змінено терміни сплати ЄСВ, і до цього слід бути готовими. Так, наразі загальносистемники сплачують ЄСВ за підсумками 2017 року – в термін до 10 лютого 2018 року; ті, хто здійснює незалежну професійну діяльність – до 1 травня 2018 року.

З нового ж року терміни сплати ЄСВ і на єдиному податку, і на загальній системі оподаткування, і членами ФГ-господарств, і незалежними професійними діячами стануть однаковими – до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Тобто, наприклад, за 1 квартал 2018 року цим категоріям слід буде сплатити ЄСВ до 19 квітня 2018 року включно.

Платникам слід контролювати правильність рахунків, на які зараховується ЄСВ

Олександрійська ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області звертає увагу представників бухгалтерських та фінансових служб підприємств, установ та організацій, а також підприємців – фізичних осіб: сплата сум нарахованого єдиного внеску повинна відбуватися лише на рахунки з реквізитами 3719, що відкриті кожному територіальному органу ДФС відповідно до адміністративно – територіальних одиниць.

Олександрійська ОДПІ просить платників задля уникнення помилкової сплати уважно використовувати реквізити рахунків для сплати сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та при формуванні документів обов’язково їх вказувати.

Пропонуємо ознайомитися з правильними рахунками для сплати єдиного внеску в розділі «Бюджетні рахунки» на субсайті територіальних органів ДФС у Кіровоградській області (http://kr.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/) або завантажити із додатку – вкладення.