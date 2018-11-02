Податкова поліція Кіровоградщини вилучила з обігу понад 20 тонн незаконно виготовленого пального

Від 23.10.18 працівники податкової поліції ГУ ДФС працюють в рамках операції «Акциз-2018», яка спрямована на проведення комплексу заходів з боротьби з незаконним виготовленням, транспортуванням та реалізацією незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Відтак, в рамках чинної операції по одному з кримінальних проваджень встановлено факти по зберіганню підробленого бензину та дизельного пального, що реалізувалося в області з підряджанням мережі автозаправних станцій.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Територіальних органів ДФС у Кіровоградській області.

31 жовтня було проведено 2 обшуки, в результаті яких виявлено та вилучено близько 33500 л мастильних матеріалів з орієнтовною вартістю 1,1 мільйона гривень.

Наразі проводиться низка необхідних заходів з досудового розслідування.