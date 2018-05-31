Подорожчали залізничні квитки

Відсьогодні на пасажирських перевезеннях «Укрзалізниці» подорожчали квитки. Вартість поїздки у вагоні будь-якого класу на всіх потягах (окрім І класу Інтерсіті+ ) зросла на 12 відсотків – про це повідомили вітчизняні ЗМІ з посиланням на «Укрзалізницю». Залізничне відомство обґрунтовує підвищення послуги «нерентабельністю пасажироперевезень» а також прагненням до збільшення розміру зарплати працівників залізниці.

Як повідомлялося відомством раніше, це не останнє підвищення вартості поїздок залізничним транспортом у нинішньому році: наступне відбудеться восени і теж на 12 %. Подорожчають квитки також на електрички, хоча «Укрзалізниця» буде погоджувати вартість приміських пасажироперевезень з місцевими владами.

Пасажири, які придбали квитки у попередньому продажу раніше 30 травня, доплачувати різницю до розміру нової вартості квитка не будуть, запевняє «Укрзалізниця».