Подорожчали залізничні квитки

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Відсьогодні на пасажирських перевезеннях «Укрзалізниці»  подорожчали квитки. Вартість поїздки у вагоні будь-якого класу на всіх потягах (окрім І класу Інтерсіті+ ) зросла на 12 відсотків – про це повідомили вітчизняні ЗМІ з посиланням на «Укрзалізницю». Залізничне відомство обґрунтовує підвищення послуги «нерентабельністю пасажироперевезень» а також прагненням до збільшення розміру зарплати працівників залізниці.

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Як повідомлялося відомством раніше, це не останнє підвищення вартості поїздок залізничним транспортом  у нинішньому році: наступне відбудеться восени і теж  на 12 %. Подорожчають квитки також на електрички, хоча «Укрзалізниця» буде погоджувати вартість приміських пасажироперевезень з місцевими владами.

Пасажири, які придбали квитки у попередньому продажу раніше 30 травня, доплачувати різницю до розміру нової вартості квитка не будуть, запевняє «Укрзалізниця».

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