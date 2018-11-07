Подружжя, яке ледь не заморило голодом 4-річного сина позбавили батьківських прав

Вчора, 6 листопада, відбувся суд над подружжям з Новоукраїнки. Обвинувачувані підозрювались у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що спричинили тяжкі наслідки. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградська правда.

Суд вирішив позбавити Олександра Мольченко та Наталю Мольченко батьківських прав відносно 4-річного сина.

Далі будуть судові засідання про позбавлення батьківських прав щодо інших дітей.

За недбалість і жорстоке поводження з дітьми у чоловіка та жінки спочатку забрали 4-річного сина, який важив 7 кг замість 16!, а згодом і трьох дочок, у яких теж були проблеми з недобором ваги.