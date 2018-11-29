Пограбування квартири в Олександрії

Днями в мікрорайоні Перемога невідомі незаконно проникли у квартиру та здійснили крадіжку золотих прикрас.

Про це «Голосу Громади» повідомила родичка потерпілої.

«Пограбували квартиру моєї мами, яка пішла з дому о 17.00 на роботу та о 20.30 мала повернутися, але я запропонувала їй заночувати у мене, щоб не повертатися самій в темну пору доби. Прийшовши вранці до помешкання вона побачила безлад та зникнення золота. Готівки дома не було. Невідомі потрапили в квартиру на першому поверсі через злам металопластикового вікна (решіток не встановлено)» – розповіла про подробиці крадіжки заявниця.

Донька потерпілої звернулися до правоохоронних органів, які наразі з’ясовують всі обставини злочину та встановлюють коло осіб, причетних до інциденту.