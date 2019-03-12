Покарано працівника Олександрійської казначейської служби

За порушення терміну подачі електронної декларації провідним спеціалістом відділу Олександрійського управління Державної казначейської служби України районний суд визнав жінку-посадовця винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

За несвоєчасне, із запізненням та без поважних причин подання декларації про майнові статки за 2017 рік громадянку оштрафовано на суму 850 гривень.