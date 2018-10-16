Покровський ярмарок в Олександрії відвідали близько п’ятиста олександрійців (ФОТО)

За підрахунками кореспондентів Голосу Громади, Покровський ярмарок, що стартував у суботу, 13 жовтня, на Соборній площі в Олександрії відвідали близько п’ятиста олександрійців, а також гостей міста.

Свою роботу ярмарок розпочав о восьмій ранку, проте вже на сьому годину на центральній площі міста почав збиратися натовп людей.

Вже традиційно, на ярмарку були представлені виробники зі своєю продукцією, як з міста Олександрії, так і з Олександрійського району. М’ясні вироби, сало, ковбаси, риба, крупи, хлібо-булочні вироби з цінами нижчими, аніж ринкові, привабили чимало олександрійців. Проте, як і минулоріч, найбільшим попитом користувалася продукція від ТОВ “Олександрійський цукровий завод” з ціною на цукор у 10,50 грн. Станом на дев’яту годину ранку було розпродано вже п’ять тонн “білого піску”. Друге місце по популярності серед олександрійців розділили ковбасні вироби та м’ясо, про що свідчили найдовші черги до прилавків, із зазначеним товаром.

Родзинкою цьогорічного Покровського ярмарку стали три фотозони, представлені Приютівською громадою: колоритний та яскравий двір біля української хати, її господарі – дід та баба, які радо “вітали” усіх бажаючих сфотографуватися біля криниці, снопів соломи, домашніх тварин та птиці. Плетений тинок не залишив байдужими навіть найвибагливіших поціновувачів українського колориту. Більш сучасні фотозони, розміщені біля крафтового варення з Приютівської ОТГ, також полюбилися олександрійцям, котрі навіть вже після часткового їх демонтажу, продовжували фотографуватися. За словами голови Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрія Коломійцева, громада представила на Покровському ярмарку окрім цукру, також і м’ясні та ковбасні вироби, автентичні страви від корейської спільноти, котра проживає на території ОТГ, крупи та хлібо-булочні вироби.

Відкрив ярмарок з вітальними словами міський голова Степан Цапюк, після якого привітав зі святами олександрійців та гостей міста й перший заступник Олександрійської районної державної адміністрації Юрій Коваль.

Протягом усього ярмарку лунала весела та запальна музика. Українські пісні у виконанні вокалістів з міського палацу культури, коледжу культури і мистецтв та місцевих ансамблів створювали відчуття свята.

Окрім їжі та продуктів харчування можна було придбати й різноманітні товари домашнього вжитку, одяг, взуття, саджанці дерев та квіти. Місцеві майстри представили олександрійцям прикраси ручної роботи, в’язані та шиті іграшки, елементи декору та багато іншого.

Зазначимо, що поряд із Покровським ярмарком, біля стадіону “Ніка” проходили також святкові заходи з нагоди Дня українського козацтва. Свої козацькі курені та смачні куліші на розсуд поважного журі представили команди-учасниці, серед яких дошкільні навчальні заклади та школи міста. У підсумку усі команди були нагородженні дипломами.

Відзначили день захисника України та день козацької слави й школярі, котрі змагалися у вправності грати у футбол. Змагання з міні-футболу проходили серед команд-школярів з навчальних закладів міста та Олександрійського району на запасному полі. За сертифікат номіналом у 5 тис грн змагалися команди з сімнадцяти шкіл. Зазначимо, що турнір проходить вже вп’яте і традиційним спонсором змагань виступає голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев.