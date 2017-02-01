Поки міська влада звинувачує районних перевізників у високих тарифах, в Олександрії планують підвищити ціни на проїзд

23 січня 2017 року під час засідання виконавчого комітету міський голова обурився підвищенням тарифів на проїзд в Олександрійському районі.

“Я слышал информацию что… до Новой Праги теперь 30 грн, а до Димитрово 6 грн… Они (“перевізники” прим. ред.) запроваджуют увеличение тарифов, но уличают Александрию в пильговых перевезеннях!” – прокоментував Степан Цапюк.

В свою чергу на допомогу міському голові прийшла і його перший заступник Людмила Давиденко. Так, за словами посадовиці, вони намагаються по своєму вирішити цю проблему, адже “кожен вирішує як може”.

“Говорити, що ми працюємо не по закону – це не допоможе пільговикам”, – зазначила Людмила Вадимівна.

Але вже через два тижні в свіжому номері газети “Вільне слово” за 1 лютого 2017 року було опубліковано проект рішення того ж виконкому щодо підвищення тарифів на перевезення пасажирів на усіх міських автобусних маршрутах загального користування у розмірі 5,00 грн, а також на маршрутах №16, 17, 18, 18/1. Крім цього на маршрутах №10, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 повинні встановити тариф не більше 8 грн.

Таким чином, представники влади міста вкотре намагалися з допомогою популістичних промов забезпечити лояльність виборців. Щоправда, самі ж, ймовірно, не помічають свої подвійні стандарти.