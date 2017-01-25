Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ Нацполіції України попереджає населення про відповідальність за незаконні валютні операції та розповсюдження купюр із ознаками підробки під час їх здійснення. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно зі ст. 162 КУпАП «Порушення правил про валютні операції» за незаконне скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або застави, передбачено відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією валютних цінностей.

Варто звернути увагу і на те, що адміністративну відповідальність за порушення правил про валютні операції несе не тільки особа, у якої здійснюється обмін («валютчик»), а також і громадяни, які користуються протиправними послугами.

Протягом 2015-2016 років правоохоронцями було складено 21 адміністративний протокол стосовно осіб, які здійснювали незаконні валютні операції.

Ураховуючи зазначене, Управління радить здійснювати валютні операції тільки в банківських установах та пунктах обміну валют, що мають відповідні дозвільні документи.