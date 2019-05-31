Поліцейські області ознайомили молодь Олександрії зі своєю роботою

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Днями, на території політехнічного коледжу, представники різних підрозділів поліції області та місцевого відділу ознайомили молодь Олександрії зі своєю роботою.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Так, для студентів та учнів було презентовано службові автомобілі, за допомогою яких поліцією здійснюється реагування на повідомлення про події та правопорушення.

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Крім цього, представниками кінологічного центру, вибухотехнічної служби ГУНП в області та Олександрійського відділу поліції було продемонстровано показові виступи службових собак, а також, присутні мали можливість оглянути спецзасоби, які поліціянти використовують у службовій діяльності, та дізнатися про можливості обстеження і відеофіксації території з допомогою безпілотного літального апарату (квадрокоптера).

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