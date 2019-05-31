Поліцейські області ознайомили молодь Олександрії зі своєю роботою

Днями, на території політехнічного коледжу, представники різних підрозділів поліції області та місцевого відділу ознайомили молодь Олександрії зі своєю роботою.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Так, для студентів та учнів було презентовано службові автомобілі, за допомогою яких поліцією здійснюється реагування на повідомлення про події та правопорушення.

Крім цього, представниками кінологічного центру, вибухотехнічної служби ГУНП в області та Олександрійського відділу поліції було продемонстровано показові виступи службових собак, а також, присутні мали можливість оглянути спецзасоби, які поліціянти використовують у службовій діяльності, та дізнатися про можливості обстеження і відеофіксації території з допомогою безпілотного літального апарату (квадрокоптера).