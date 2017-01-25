Нещодавно кореспондентам Голосу Громади стало відомо, що під час відвідування магазину “Оптовичок” в Новій Празі раптово помер чоловік, який разом з дружиною прийшов до закладу за покупками. Кілька днів версії розвитку подій різнилися. Наразі ж стало відомо, що між працівником охорони магазину та громадянином, який перебував у торгівельному закладі, дійсно виник конфлікт начебто через те, що відвідувач викрав алкоголь. Про це повідомляє прес-служба Олександрійського районного відділення поліції.

Так, поліцейські отримали телефонне повідомлення від місцевого фельдшера про те, що біля магазину раптово помер 63-річний місцевий житель.

Під час огляду на тілі померлого видимих тілесних ушкоджень виявлено не було. Однак, за результатами судово-медичної експертизи з’ясувалося, що причиною смерті стали пошкодження внутрішніх органів.

«У ході проведення слідчо-розшукових дій працівники поліції опитали можливих свідків події та встановили причетність до скоєння злочину 32-річного місцевого мешканця. За принципової позиції прокуратури міста особі оголошено підозру за ч. 2 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального Кодексу України. Вирішується питання про обрання громадянину міри запобіжного заходу», – повідомив начальник Олександрійського районного відділення поліції Олександр Кодак.

За вчинене зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.