Поліцейські та рятувальники Кіровоградщини отримають житло

Понад 5 тисяч заяв на отримання житла надійшло від рятувальників та працівників поліції Кіровоградської області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградської області.

«Перша мотиваційна програма МВС щодо забезпечення житлом поліцейських та рятувальників вже діє! Державна іпотечна установа сьогодні розпочала відкритий конкурс із придбання квартир. Маємо більш як 5000 заявок. Крок за кроком до вищого стандарту соціального захисту», – зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.