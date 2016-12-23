Поліцейські та рятувальники розповіли жителям мікрорайону “Перемога” про причини пожеж

22 грудня рятувальники спільно з представниками Національної поліції провели відпрацювання мікрорайону «Перемога», де розповіли про основні причини та заходи безпеки під час пожеж. Особлива увага була акцентована на правилах безпечної експлуатації засобів опалення приміщень та електропобутових приладів.

Про це інформує прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

З огляду на наближення Новорічних та Різдвяних свят, рятувальники та поліцейські застерегли громадян від використання піротехнічних виробів у приміщеннях, поблизу пожежонебезпечних речовин, у місцях скупчення людей. Також порадили не залишати без нагляду ввімкнені електрогірлянди та іншу новорічну ілюмінацію. Крім цього, рятувальник наголосили на постійному проведенні профілактичних бесід з дітьми щодо дотримання правил поведінки під час канікул.

На кінець розмови рятувальники роздали громадянам застережні листівки.