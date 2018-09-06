Поліцейські в Олександрії затримали чоловіка, який скоїв замах на вбивство

Вчора, 5 вересня, до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від громадянина, який під час конфлікту отримав тілесні ушкодження в результаті пострілу із обрізу мисливської рушниці.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ НП в Кіровоградській області.

Правоохоронці по гарячих слідах встановили особу причетну до злочину. Ним виявився вже раніше судимий 40-річний місцевий житель. Якого затримали поліцейські в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри в скоєному кримінальному правопорушенні та триває розслідування в рамках кримінального провадження за замах на вбивство. За вчинене стрілку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.