Поліцейські затримали мешканця Олександрійського району за зберігання коноплі

32-річний, раніше судимий житель Олександрійського району «попався» на зберіганні наркотичного засобу під час рейду поліції.

Правоохоронцями було виявлено на горищі та в будинку затриманого 2 банки з-під кави та 4 згортки з подрібненою рослиною речовиною, а також 15 висушених рослин орієнтовно саджанців коноплі. Крім цього, поліцейські знайшли і саморобний засіб для куріння наркотичних речовин.

Сам затриманий запевнив, що тримав наркотичні речовини виключно для власного вживання, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) підозрюваному загрожує до 3 років позбавлення волі.