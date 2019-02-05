Поліцейські затримали організоване злочинне угруповання, що грабували житло мешканців Кіровоградщини (ФОТО)

Групу осіб із 6 чоловік підозрюють у скоєнні крадіжок в особливо великих розмірах на території Кіровоградщини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

У ході розслідування працівниками поліції встановлено, що дані громадяни шляхом віджиму пластикових вікон і злому серцевин замків проникали до чужих помешкань й викрадали гроші, прикраси та мобільні телефони.

Підозрюваним оголошено про підозру та затримано в порядку статті 208 КПК України. Та обрано запобіжний захід – арешт строком на 60 діб.

Наразі розслідування триває.

