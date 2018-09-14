Поліція Кіровоградщини поповниться одинадцятьма оперуповноваженими

Днями, представниками поліцейської комісії було прийнято рішення рекомендувати 11 осіб для призначення на вакантні посади оперуповноважених. Всього до останнього етапу дійши 19 осіб.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ Національної поліції в Кіровоградській області.

На останньому етапі конкурсу було обрано кращих за результатами тестувань кандидатів, рівня їх фізичної підготовки, подані документи та спілкування з кандидатами за урахуванням результатів проходження ними попередніх етапів конкурсу.

Так, в найближчий час Олександрійський відділ поповниться одним новим працівником, також трьома новими працівниками поповниться Кропивницький відділ поліції.