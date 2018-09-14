Поліція Кіровоградщини поповниться одинадцятьма оперуповноваженими

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Днями, представниками поліцейської комісії було прийнято рішення рекомендувати 11 осіб для призначення на вакантні посади оперуповноважених. Всього до останнього етапу дійши 19 осіб.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ Національної поліції в Кіровоградській області.

На останньому етапі конкурсу було обрано кращих за результатами тестувань кандидатів, рівня їх фізичної підготовки, подані документи та спілкування з кандидатами за урахуванням результатів проходження ними попередніх етапів конкурсу.

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Так, в найближчий час Олександрійський відділ поповниться одним новим працівником, також трьома новими працівниками поповниться Кропивницький відділ поліції.

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