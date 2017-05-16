У квітня цього року на Кіровоградщині було проведено операцію “Розшук”, під час якої правоохоронці здійсювали розшук осіб певних категорій. Про це повідомляє прес-служба управління карного розшуку поліції Кіровоградської області.

Так, працівники територіальних органів поліції під час здійснення операції розшукали 20 зловмисників та встановили місцезнаходження 67 осіб, що переховувалися від органів влади.

Крім цього, за результатами вжитих заходів поліцейськими було розшукано 13 безвісти зниклих громадян і встановлено особи 2 невпізнаних трупів.

Робота у даних напрямках службової діяльності триває.