На Кіровоградині затримали телефонного шахрая, який вимагав кошти з батьків дітей, що нібито потрапили в халепу

Днями, до служби «102» зателефонувала мешканка Кіровоградщини та повідомила про телефонних шахраїв, які просили гроші за нібито звільнення її сина з поліції.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку «Патрульної поліції Кіровоградської області» у Фейсбук.
Однак жінка не розгубилась і навіть погодилась зустрітись із шахраєм.
В момент передачі готівки з’явилися вже справжні поліцейські та затримали 37-річного кропивничанина, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності.
Під час обшуку патрульні виявили у нього 5 мобільних телефонів та автомобільний відео реєстратор.
Весь цей час цілий та неушкоджений син жінки, який ніколи не мав проблем із законом, був поруч із матір’ю та підтримував її.