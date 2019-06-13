На Кіровоградині затримали телефонного шахрая, який вимагав кошти з батьків дітей, що нібито потрапили в халепу

Днями, до служби «102» зателефонувала мешканка Кіровоградщини та повідомила про телефонних шахраїв, які просили гроші за нібито звільнення її сина з поліції.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку «Патрульної поліції Кіровоградської області» у Фейсбук.

Однак жінка не розгубилась і навіть погодилась зустрітись із шахраєм.

В момент передачі готівки з’явилися вже справжні поліцейські та затримали 37-річного кропивничанина, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності.

Під час обшуку патрульні виявили у нього 5 мобільних телефонів та автомобільний відео реєстратор.

Весь цей час цілий та неушкоджений син жінки, який ніколи не мав проблем із законом, був поруч із матір’ю та підтримував її.