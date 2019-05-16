Поліція Олександрії веде активну боротьбу с водіями, що паркуються у не встановлених місцях

Муніципальна безпека Олександрії за останній тиждень склала 6 протоколів відносно водіїв-порушників на дорогах міста.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Порушення стосувалися паркування транспортних засобів у невстановлених місцях: на зелених зонах та тротуарах – по пр.Соборному в районі АТБ та біля суду по вул.Сокальського;

ще один горе-водій намагався скоротити шлях та поїхав навпростець через сквер біля ПК “Світлопільського”;

Біля магазину «777», а водій на підпитку перекрив тротуар поблизу магазину “777”, поводився неналежним чином й висловлювався нецензурною лексикою.

На усіх порушників складені адміністративні протоколи за порушення правил благоустрою і будуть накладені штрафи у розмірі 1360 гривень.