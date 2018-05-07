Поліція прокоментувала дві недавні сумні події, що трапилися в Олександрії

Сьогодні, 7 травня, в Олександрійському міському відділі поліції прокоментували два випадки з тяжким і трагічним наслідками, які сталися у місті нещодавно. Зокрема – про тяжке травмування неповнолітнього хлопчика, котрий мав місце 5 травня. Як зазначив начальник сектору моніторингу міськвідділу Сергій Козловський, поліцію про цей випадок повідомили лікарі прийомного відділення міської лікарні, куди доставили травмованого 13-літнього підлітка. Слідчими оперативної групи при виїзді на місце події було встановлено обставини: двоє хлопців гуляли у занедбаній 5-поверховій будівлі, що по вул. Пархоменка (колишній гуртожиток Автотранспортного підприємства №13506). Перебуваючи на 4 поверсі цієї руїни, один з них впав у пролом між перекриттями з четвертого на другий поверх і отримав тілесні ушкодження у вигляді важкої черепно-мозкової травми та численних переломів кісток. За даним фактом поліцією порушено кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України («Нещасний випадок»). За результатами слідства поліцією будуть прийняті відповідні рішення та направлені офіційні подання.

4 травня міськвідділ поліції отримав повідомлення, що на перехресті вулиць Студентської та Осипенка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла. Слідчо-оперативною групою поліції було встановлено: 55 річний житель міста рухався по вулиці Студенській на автомобілі ВАЗ-2110. На повороті ліворуч в бік вулиці Осипенка він не надав перевагу у русі мотоциклу, яким керував 18-річний олександрієць, внаслідок чого і сталася ДТП. Мотоцикліста було доставлено до міської лікарні, але травми, отримані ним, на жаль, виявилися несумісними з життям: юнак помер того ж дня. Поліцією порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ. Тривають слідчі дії, повідомив С.Козловський.

Також він наголосив, що олександрійцям варто мати на увазі: закінчується навчальний рік, незабаром діти матимуть значно більше вільного часу. На жаль, як показує життя, вони нерідко обирають для розваг далеко не найкращі місця. Тому поліція звертається з проханням до батьків провести з дітьми профілактичні бесіди з метою недопущення ігор та розваг у місцях, які можуть становити загрозу здоров`ю та життю людей.

Також з настанням весняної погоди на дорогах міста стало більше мототранспорту і велосипедів, керованих підлітками, які, на жаль, бувають не достатньо обізнані з правилами дорожнього руху. Відповідне прохання бути уважними на дорогах поліція адресує батькам юних водіїв, а також всім учасникам дорожнього руху.