Поліція відшукала двох винуватців вибухів на газозаправній станції у Кропивницьку

Поліцейські Кіровоградщини оголосили підозру двом особам, які причетні до дій, що спричинили пожежу та вибухи на газозаправній станції у Кропивницьку.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 272 КК України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», в порядку статті 208 КПК затримано одного громадянина, якому готуються обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, трагедія сталася 27 березня у Кропивницькому. На території АЗС виникла пожежа й пролунала низка вибухів.

Внаслідок пригоди тілесні ушкодження отримали четверо осіб.

Слідчі продовжують встановлювати обставини подій, що відбулися.