19 червня 2017 року до поліції надійшло повідомлення про незаконну порубку ліса біля одного з селищ міста Олександрії. Про це повідомляється на сторінці Поліції Кіровоградщини в соц.мережі Фейсбук.

Так, група реагування патрульної поліції спільно зі слідчо-оперативною групою виїхали на місце пригоди де встановили трьох осіб за вчиненням правопорушення.

«Поліцейські застали громадян, які за допомогою бензопили здійснили спилювання дерев породи дуб у лісосмузі понад залізничною колією. Ними виявилися місцеві жителі, 21, 27 та 28 років. Їх було запрошено до відділу поліції для надання пояснень із приводу події. Речові докази вилучено», – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за незаконну вирубку лісу триває, санкцією статті передбачено покарання від штрафу і до обмеження чи позбавлення волі на строк до 3-х років.