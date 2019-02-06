Понад 10 громад Кіровоградщини зареєструвалися на створення сучасних ЦНАПів для населення

Наразі проводиться реєстрація учасників в рамках програми «U-LEAD з Європою» на створення центрів адміністративних послуг для населення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «U-LEAD з Європою».

До 3-го раунду відбору надійшло понад 300 заявок з 22 областей, з яких 11 – з Кіровоградщини.

Відтак, з Кіровоградської області подали заявки: м.Олександрія, Приютівська об’єднана територіальна громада, Новопразька об’єднана територіальна громада, Аджамська сільська рада, Дмитрівська сільська об‘єднана територіальна громада, Добровеличківська, Компаніївська селищна ОТГ, м. Новомиргород, Маловисківська міська об`єднана територіальна громада, Рівнянська сільська рада (село Рівне), Тишківська громада.

До 28 лютого спецкомісія буде оцінювати заявки громад. Далі за результатами візитів підтвердять спроможність взяти участь у впровадженні та буде розроблено технічне завдання – «дорожню карту» для створення належного ЦНАП.