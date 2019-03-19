Більше десятка вогнеборців приборкували пожежу у приватному секторі Олександрії

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Фото умовне

Вчора, 18 березня, за викликом на місце пожежі до приватного сектору Олександрії прибуло 3 пожежні машини та 12 вогнеборців.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Бійці  2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія приборкували полум`я по вул. О. Скічка, де горіло 20 м2 покрівлі приватного житлового будинку.

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О 17:17 пожежу було ліквідовано. Причини займання встановлюються, постраждалих немає.

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