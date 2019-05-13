Понад 100 безробітних Олександрійщини відвідали багатогалузевий ярмарок вакансій

В Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся багатогалузевий ярмарок вакансій, у якому взяли участь понад 100 шукачів роботи.

Вакансії своїх підприємств представляли ТОВ ЗПТУ «ВІРА-СЕРВІС ІНТЕРМАШ», філія «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор», ТОВ «Завод «Автоштамп», ПАТ «Шарівське» та ЗАТ «Агроавтосервіс».

Роботодавці розповіли безробітним про умови та оплату праці, вимоги до претендентів на вакансії. Зокрема, шукачам роботи були запропоновано понад 80 актуальних вакансій. Серед них: інженери-конструктори, менеджери, водії,слюсарі із складання металевих конструкцій, водії, електромонтери, дорожні робітників, слюсарі-сантехніки та ін.

У заході взяли участь фахівці Олександрійського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, які надаваливідвідувачам юридичні консультації.

За попередніми даними, усі шукачі роботи, які виявили бажання більш детально ознайомитись з пропонованою роботою, були запрошені до роботодавців для вирішення питання працевлаштування або стажування на робочому місці.