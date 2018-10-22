Понад 100 безробітних Олександрійщини відвідали багатогалузевий ярмарок вакансій

Днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся багатогалузевий ярмарок вакансій. У ярмарку вакансій взяли участь понад 100 безробітних осіб, 6 роботодавців та представники Олександрійського військкомату та військової частини А-0224, які пропонували бажаючим службу за контрактом.

Присутні роботодавці розповіли про умови та оплату праці, вимоги до претендентів на вакансії. Зокрема, були запропоновані такі вакансії:

ТОВ «ЕМЗ «ЕТАЛ» – свердлувальник, слюсар – ремонтник, електрогазозварник, формувальник склопластикових виробів;

ТОВ ЗПТУ «ВІРА СЕРВІС ІНТЕРМАШ» – електрозварник, електромонтер, фрезерувальник, менеджер із збуту;

ТОВ «АТБ маркет» – продавець-консультант, охоронник;

ФОП Перепльотчикова В.М. – кондитер;

ТОВ «Схід – Захід-енерго» – машиніст (кочегар) котельні, вантажник та інші.

Фахівці Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради надали інформацію про послуги особам з інвалідністю щодо навчання, перенавчання та реабілітації.

У заході взяли участь фахівці Олександрійського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Усі бажаючі відвідувачі отримали відповіді на свої запитання та юридичні консультації.

Фахівці центру зайнятості розповіли про послуги служби зайнятості та провели з роботодавцями круглий стіл з питань організації і проведення робіт тимчасового характеру.