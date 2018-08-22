Понад 12 тисяч безробітних зареєстрували у службі зайнятості Кіровоградщини

Станом на 1 серпня 2018 року у центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості було зареєстровано 12,2 тис. безробітних, більшість з них жінки – 60,8%. Найбільше безробітних зареєстровано в Олександрійському центрі зайнятості чи філії – 1756 осіб, а найменше у Компаніївській районній філії обласного центру зайнятості – 142 особи.

За 7 місяців послугами служби зайнятості скористалися майже 30,1 тис. безробітних буковинців. За цей час вдалося працевлаштувати 14,7 тис. шукачів роботи.

Серед зареєстрованих безробітних є частка шукачів роботи віком до 35 років – 35,5%, найбільше молоді зареєстровано у в Олександрійській міськрайонній філії обласного центру зайнятості (1436 осіб), у Кіровоградській міськрайонній філії обласного центру зайнятості (1097 осіб) та Маловисківській районній філії обласного центру зайнятості (829 осіб), водночас найменше у Компаніївській районній філії обласного центру зайнятості (198 осіб) та Благовіщенській районній філії обласного центру зайнятості (187 осіб).

Більшість безробітних (52,2%) займали робітничі місця, посади службовців мали 27,7 безробітних та 20,1% – це люди без професії, або ж такі, які займали місця, які не потребують спеціальної підготовки. Водночас 32,5% шукачів роботи мали повну, базову та неповну вищу освіту, 39,1% з професійно-технічною та 21,9% із повною загальною середньою освітою.