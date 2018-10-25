Понад 15 тисяч дзвінків отримав голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко на телефон “гарячої лінії” протягом січня-вересня цього року

Загалом, оператори “гарячої лінії” роз’яснили порушені питання 579 раз; 339 – взяли до відома, з них: 214 – подяки; 55 – не підлягають розгляду; 14425 – надіслано на розгляд виконавцям, з них: 525 – перебуває на розгляді; 9336 – задоволено та частково задоволено; на 4486 – надано інформаційно-консультативну допомогу громадянам; 78 – перебувають на додатковому контролі. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Переважна більшість питань, які порушили громадяни, стосувалась комунального господарства (22,0 %), соціального захисту (13,0 %), транспорту та зв’язку (8,0 %).

При районних державних адміністраціях, виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громадах також працюють телефонні “гарячі лінії”. Всього протягом січня-вересня 2018 року на такі телефонні лінії звернулося 2778 громадян. Найбільше громадян звернулось на “гарячі лінії” міської ради міста Кропивницького (2056), Новоукраїнської (67), Бобринецької (56), Благовіщенської (52), Голованівської (52) райдержадміністрацій, Катеринівської сільської ради об’єднаної територіальної громади (58).

Найменше громадян звернулося на “гарячі лінії” Новгородківської (2) та Маловисківської (9) райдержадміністрацій.