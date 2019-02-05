Понад 22 тисячі звернень прийняв голова Кіровоградської ОДА від мешканців області

Упродовж минулого року на «гарячу лінію» голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія Кузьменка надійшло більш як 22 тисяч звернень від громадян.

Таку інформацію озвучив директор обласного контактного центру Андрій Лаврусь під час щотижневої апаратної наради.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

В першу чергу, питання стосувалися надання довідкової інформації та консультацій, сфери комунального господарства, соціального захисту, транспорту та зв’язку.

Друге місце посіли питання, які стосуються сфери житлово-комунального господарства: забезпечення водопостачання, санітарного стану, благоустрою населених пунктів, теплопостачання, електропостачання, будівництво та ремонт доріг, експлуатація та ремонт житла.

Третю позицію зайняли питання сфери соціального захисту: отримання житлових субсидій,призначення та виплата соціальних допомог, призначення та перегляд розміру пенсій.