Понад 25 тис. га земель отримали ОТГ Кіровоградщини в результаті децентралізації

Майже 1,5 млн га земель отримали об’єднані територіальні громади в результаті реформи децентралізації в країні.

Найбільше земель перейшли до ОТГ Дніпропетровщини (188,6 тис. га), Чернігівщини (161,8 тис. га) та Запоріжжя (105,6 тис. га).

Найменше – до ОТГ Закарпаття (1,7 тис. га), Чернівецької області (7,3 тис. га) та Київщини (8,1 тис. га).

37 об’єднаних громад Кіровоградщини отримали ресурс (25,9 тис. га) для власного розвитку, за умови ефективного розпорядження цими землями.

Хоча поки що – після передачі земель у власність громад – ОТГ частіше стикаються з великою кількістю проблем та ускладнень:

– незареєстрованість у Державному земельному кадастрі 80% державних земель, через що громади не мають можливості повноцінно проконтролювати, скільки і яких саме земель мають бути передані їм Держгеокадастром.

– численні помилки в Кадастрі (дублювання, накладки, межі ділянок не співпадають з даними у документах або «опиняються» на територіях сусідніх громад), через що виникають проблеми з реєстрацією права власності і у громад, і в орендарів.

– брак знань та інструментів для того, щоб ефективно управляти землями.

Сама по собі передача земель територіальним громадам не означає автоматичне збільшення доходів до їхніх бюджетів. Громади стикаються з відсутністю у нормованої законодавчої бази, спеціальних знань, прозорих правил гри на ринку, і власне ринку землі. Все це заважає їм ефективно використовувати землю для збільшення власних доходів, роботи з інвесторами тощо.

Зробивши перший крок, і передавши землі місцевим громадам, тепер держава має зробити наступний крок: врегулювати нормативну базу, забезпечити впровадження цивілізованого ринку землі, створити місцевим громадам умови для максимально ефективного використання ресурсу, який їм належить.