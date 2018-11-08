Понад 250 мільйонів гривень військового збору надійшло від жителів області до бюджету Кіровоградщини

За 9 місяців поточного року від платників податків області надійшло 250,5 мільйонів гривень на розвиток української армії. Цей показник на 19,2% більший в порівнянні з таким же періодом милого року. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Територіальних органів ДФС у Кіровоградській області.

Військовий збір сплачують фізичні особи, які отримують доходи в Україні.

Збір на розвиток армії стягується з виграшів лотерей та за отримання доходів від надання послуг, що відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт.