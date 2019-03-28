Понад 3000 безробітних Кіровоградщини взяли участь у роботах з благоустрою

У ситуації, що склалася на регіональному ринку праці, міськрайонні центри зайнятості та філії обласного центру зайнятості здійснюють заходи активної підтримки безробітних громадян. Зокрема, організовуються громадські та інші роботи тимчасового характеру, що сприяють їхній матеріальній підтримці, підвищенню мотивації до праці тощо.

Цьогоріч у зазначених роботах узяли участь понад3,2тис.осіб з числа зареєстрованих в службі зайнятості безробітних громадян.

Руками безробітних мешканців здійснювалось прибирання та озеленення територій населених пунктів, зон відпочинку, ліквідація несанкціонованих звалищ, упорядкування кладовищ, військових поховань, пам’ятників, обелісків, меморіалів Другої світової війни, інформування населення стосовно порядку надання субсидій, соціально-інформаційний супровід учасників антитерористичної операції, а також проводились ремонтні роботи на об’єктах культурної та історичної спадщини, підсобні роботи тощо.

У зимовий період безробітні виконували роботи з очищення від снігу та льодових утворень територій населених пунктів області, парків, зупинок громадського транспорту та прилеглих до них територій, територіях господарств тощо.

За словами соціальних партнерів, організація цих робіт є вигідною як громаді, так і роботодавцям. Роботодавці мають можливість залучати додаткову робочу силу для виконання другорядних робіт на підприємстві, а територіальні громади – оперативно вирішувати нагальні проблеми.