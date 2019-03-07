Понад 33 тисячі мешканців Кіровоградщини стали власниками ІD-паспортів

Днями під час прес-конференції начальник Управління Державної міграційної служби в Кіровоградській області Володимир Гончаренко повідомив про зростання попиту отримати паспорт нового зразка серед мешканців Кіровоградської області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Точка доступу.

Серед жителів області більш як 33,5 тисячі отримали ІD-паспортів, ще 6,5 тисяч громадян звернулися до міграційної служби для оформлення паспорта нового зразка у новому році.

За словами держслужбовця, нині ажіотажу з оформленням паспортів немає, люди можуть зайняти електронну чергу на сайті відомства, або живу чергу.

Термін дії паспорта для осіб, які досягли 18 років, становить 4 роки, в інших випадках паспорт у вигляді ІD-картки видається на 10 років.