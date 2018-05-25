Понад 520 адмінматеріалів складено в процесі проведення операції «Перевізник» на Кіровоградщині

В Кіровоградській області працівники поліції спільно з працівниками управління патрульної поліції проводять заходи профілактики та зниження аварійності за участі пасажирського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Кіровоградській області.

У ході операції вже виявлено понад 520 адміністративних правопорушень. Було перевірено майже 3900 транспортних засобів, з яких 67 були технічно несправними. Здебільшого несправні виявилися шини та колеса, гальмівна система та зовнішні світлові прилади.

Крім цього були зафіксовані такі порушення, як керування без відповідних документів, порушення водієм правил керування, правил користування ременями безпеки або мотошоломами, порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів, порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом