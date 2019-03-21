Понад 56 тисяч пенсіонерів Кіровоградщини отримають одноразову доплату до пенсії

Про це йшлося нещодавно під час апаратної наради в обласній державній адміністрації за участі заступника начальника головного управління Пенсійного фонду України в області Юрія Шарпінського.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Сума індексації становить 2410,17 гривень й виплачуватиметься рівними частями у березні та квітні поточного року.

Посадовець доповів, що доплату до пенсії отримають лише ті пенсіонери яким:

пенсію нараховано за базовим пенсійним законом;

розмір пенсії розмір менший, ніж 1669,20 гривні;

які мають необхідний страховий стаж (до 1 жовтня 2011 року: чоловіки – 25 років, жінки – 20 років, після 1 жовтня 2011 року: чоловіки – 35 років, жінки – 30 років).

По області середній розмір підвищення пенсійної виплати в березні становить 554,20 гривні й ї склала майже 120 мільйонів гривень, а середній розмір пенсійної виплати становить 2787,21 гривні (“цивільні” пенсіонери – 2718,80 гривні, “військові” – 4254,26 гривні). Порівняно з місяцем, що передував місяцю перерахунку пенсій, він збільшився на 435,51 гривні.