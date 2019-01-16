Понад 600 олександрійців пройшли професійне навчання, з них 593 – вже мають роботу

Одним із напрямів співпраці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості з місцевими роботодавцями є забезпечення їхніх потреб у кваліфікованих кадрах. З цією метою службою зайнятості організовується професійна підготовка безробітних, що орієнтована на потреби ринку праці. Це допомагає досягти збалансованості між попитом та пропозицією робочої сили, а в перспективі – розв`язання проблеми зайнятості населення району.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на Олександрійського центру зайнятості.

Так, протягом минулого року за направленням міськрайонного центру зайнятості більш як 600 олександрійців пройшли професійне навчання. На підприємства міста та району, після проходження професійного навчання на замовлення роботодавців, були працевлаштовані 593 громадян.

Навчання відбувалось за актуальними на місцевому ринку праці професіями, а саме: електрогазозварника, маляра-штукатура, слюсаря по ремонту сільськогосподарської техніки, тракториста, водія тощо. Найактивніше центр зайнятості у цьому напрямку співпрацює із підприємствами КП «Теплокомуненерго», ТОВ «Трансенергоком», ТОВ «Мет – тріум», ПП «Лаванда», «ФГ «Південне», СВК ім. Фрунзе, ТОВ «Олександрійський цукровий завод», ТОВ «Новоселівка-Агро», ТОВ «Колос» та інші.

Організовуючи професійне навчання на замовлення роботодавця, служба зайнятості допомагає не лише працедавцям, а й безробітним громадянам, а саме надає їм можливість освоїти нову спеціальність та повернутись до трудової діяльності.