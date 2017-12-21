Понад 67 млн грн передбачено на реалізацію заходів із поліпшення стану житлового фонду на Кіровоградщині

Таку інформацію було повідомлено під час проведення засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради, вчора, 20 грудня.

У ході засідання учасниками тристороннього діалогу було обговорено проект програми економічного та соціального розвитку Кіровоградщини на 2018 рік, який представила директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА Ніна Рахуба.

Загалом проект програми містить такі головні напрямки, як створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу, підвищення інвестиційної активності, впровадження енергоефективних заходів та продовження галузевих реформ.

Повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

По області в усіх галузях і сферах продовжать впровадження енергозберігаючих заходів. Заплановано реалізацію 55 проектів з реконструкції систем водопостачання та 13 проектів з будівництва нових водогонів.

“На ці заходи значний фінансовий ресурс передбачено в Державному бюджеті. Кошти з обласного та місцевих бюджетів, за інформацією Ніни Рахуби, буде спрямовано і на розвиток інфраструктури, зокрема на покращення стану доріг обласного значення. Містить програма і низку завдань щодо житлового будівництва, понад 67 мільйонів гривень передбачено на реалізацію заходів із поліпшення стану житлового фонду, зовнішнього освітлення, поводження з твердими побутовими відходами тощо”, – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, мова також йшла й про будівництво щонайменше 24 нових сільських лікарських амбулаторій за типовими проектами.