Понад 800 молодих мешканців Олександрійщини взяли участь у профорієнтаційних заходах служби зайнятості

З 12 листопада по 12 грудня 2018 року на Олександрійщині проходив місячник з профорієнтації молоді «Твоя кар’єра починається сьогодні».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійського центру зайнятості.

На Олександрійщині майже кожен його день був насичений заходами для учнівської, студентської та безробітної молоді.

Серед них: профорієнтаційні уроки, інтерактивні заходи, професіографічні екскурсії, презентації навчальних закладів та професій тощо. Під час Місячника профорієнтації учні відвідали один з кращих цукрових заводів України ТОВ «Олександрійський цукровий завод», побували на презентації Олександрійського медичного училища та Олександрійського професійного ліцею, таким чином, діти отримали можливість безпосередньо познайомитися з різноманітними професіями, та, можливо, в майбутньому обрати собі професію до душі.

Не залишалися без уваги педагогічні працівники та батьки. Для них спеціалісти міськрайонного центру зайнятості провели інформаційні семінари та надали професійні консультації, під час яких розглядалися питання щодо шляхів та умов набуття різних професій випускниками з урахуванням потреб ринку праці. Надавалися поради, як враховувати здібності та інтереси дітей у професійному виборі, як уникнути неузгодженості між професією, яку обрала дитина, та її інтересами, можливостями та потребами ринку праці.

Дітям, які не визначилися з вибором майбутньої професії, було запропоновано пройти профорієнтаційне тестування на веб-базовій платформі з профорієнтаційного консультування «Моя професія: консультаційна мережа». Фахівці з профорієнтації надавали консультації за результатами обстеження, спільно з випускниками розробляли перспективний профорієнтаційний план дій.

Загалом у профорієнтаційних заходах, що проходили у рамках місячника з профорієнтації молоді«Твоя кар’єра починається сьогодні», взяло участь понад 800 мешканців Олександрійщини.

Місячник профорієнтації завершився та профорієнтаційна робота міськрайонного центру зайнятості триватиме й надалі.

