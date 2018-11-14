Попередження про суттєве погіршення погодних умов в Олександрії та області

Укргідрометцентр попереджає мешканців Олександрії та Кіровоградської області про суттєве погіршення погодних умов на сьогодні та завтра. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт УДСНС у Кіровоградській області.

Повідомляється, що сьогодні, 14 листопада, та вночі 15 листопада буде тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см, пройде сніг з дощем.

Пішоходам та водіям слід бути обережними, адже прогнозують сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледицю на дорогах.

На окремих ділянках доріг та вулиць можливе ускладнення транспортного руху.