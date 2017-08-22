“В засуху нету воды, в дождь поливают сады”. Саме ці слова з колись відомої пісні пригадалися цього дощового дня.

Досить цікаву картину кореспонденти Голосу Громади мали змогу спостерігати сьогодні, 22 серпня. Не дивлячись на рясний дощ, котрий йде з самого ранку, на центральній площі міста комунальники старанно поливають дерева.

Навіщо в дощ поливати зелені зони – питання цікаве, проте цікавішим для олександрійців, ймовірно, буде питання щодо нераціонального використання бюджетних коштів, виділених, явно, не для поливу дерев у дощову погоду.