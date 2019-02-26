А вчора, 25 лютого, під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 650 тисяч гривень було затримано керуючого з ліквідації державного підприємства м. Олександрії.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Злапопіль.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри передбаченого ст. 368-4 ККУ.

Попередньо, досудовим слідством було встановлено, що арбітражний керуючий отримає таку суму за вирішення питання щoдo прoдажу за заниженoю цінoю майнoвoгo кoмплексу підприємства.