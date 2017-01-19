Як раніше повідомляв Голос Громади, 19 грудня 2016 року Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат отримала сертифікат на отримання мультимедійного тиру для кадетських класів. Так, після посвяти в кадети, яка відбулася сьогодні, 19 січня 2017 року присутні на заході посадовці змогли оглянути роботу нового устаткування.

Сучасний мультимедійний тир обійшовся у 90 тис. грн. Він включає в себе проектор, ноутбук з відповідним програмним забезпеченням, дошку та власне зброю. “Найдорожчими був проектор і ноутбук з програмним забезпеченням” – говорить директор школи.

Наразі діти матимуть змогу вивчати стрілецьку справу, збір та розбір зброї, адже стрілецьке устаткування практично наближене до справжньої зброї. Під час інтерактивних стрільб можна коригувати відстань між виконавцем вправи зі стрільби та мішенню.