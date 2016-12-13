Наразі в Україні, та на Кіровоградщині зокрема, модернізують управління Пенсійного фонду задля підвищення ефективності роботи по всіх напрямках, інформує прес-служба облдержадміністрації.

Так, в перспективі планують значно скоротити час для надання послуг за рахунок впровадження сучасних інформаційних технологій. Про це під час апаратної наради в Кіровоградській ОДА повідомила начальник головного управління Пенсійного фонду України в області Наталія Сімонян. За словами посадовиці, якщо зараз процес призначення пенсій триває до 10 днів, то незабаром він буде займати 15-20 хв.

Крім цього, запроваджується можливість отримання практично всіх послуг дистанційно через веб-портал Пенсійного фонду, оновлена версія якого запрацювала уже у листопаді цього року. Таким чином, подати заяву на призначення чи перерахунок пенсії можна буде фактично не виходячи з дому.