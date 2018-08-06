Пощастило, що вистава закінчилась: в одному з сіл Олександрійського району на цирк впало дерево

Вчора, в селищі Нова Прага вирувала негода. Через сильні пориви вітру на купол цирку «Скай», який розташовувався на території місцевої школи, впало вирване з коренем дерево. Повідомляє Голос Громади з посиланням на групу «Нова Прага сучасна» соціальній мережі Facebook.

Як стало відомо з власних джерел, на той час, вистава вже не проводилась, а отже глядачі під куполом не перебували.

На виклик для ліквідації наслідків негоди прибули рятувальники з місцевої пожежної команди, які розпиляли та прибрали дерево, після чого працівники цирку змогли забрати купол.