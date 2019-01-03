Пошук роботи: на сьогодні у Кіровоградській області відкритими є близько 1500 вакансій

Станом на 01 січня 2019 року кількість вакансій зареєстрованих у центрах зайнятості Кіровоградщини становила 1447 одиниць.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості.

За видами економічної діяльності: 28,4% вакансій пропонується у сільському господарстві, на підприємствах переробної промисловості (14,1%), в гуртовій та роздрібній торгівлі (12,0%), та у державному управлінні й обороні (7,3%).

За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування, представників найпростіших професій та кваліфікованих робітників з інструментом.

У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування – це водії, трактористи – машиністи сільськогосподарського виробництва, трактористи, машиністи (кочегари) котельної та оператори заправних станцій тощо.

Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, вантажники, прибиральники службових приміщень, сторожа та двірники.

Залишається високим попит на кваліфікованих робітників – це швачки, електрогазозварники, слюсарі, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтери з експлуатації розподільних мереж.

Мають попит працівники сфери торгівлі та послуг (продавці, охоронники, кухарі, молодші медичні сестри).

Також затребувані професіонали (спеціалісти державної служби, державні виконавці, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, інспектори, економісти та вихователі дошкільного навчального закладу).

Залишається високим попит на фахівців з досвідом роботи – бухгалтерів, медичних сестер, фахівців, вихователів та інспекторів.

Серед керівного складу спостерігається попит на менеджерів, начальників відділу та головних бухгалтерів.

У сільськогосподарському секторі затребуванні робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, робітники фермерського господарства та робітники на лісокультурних роботах.

Також мають попит технічні службовці, а саме контролери-касири, листоноші, обліковці, касири торговельного залу та оператори поштового зв’язку.