На Кіровоградщину надійшло 2 тонни рідкого хлору з Румунії

В результаті припинення роботи підприємства «Дніпроазот» з виробництва хлору для знезараження води в регіонах та в результаті закінчення запасів підприємства регіонів почали закупівлю необхідного реагенту з-за кордону.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на інформаційний портал Гречка.

Генеральний директор ОКВП «Дніпро-Кіровоград» перед початком селекторної наради розповів, що до нашої області вчора ввечері надійшло 2 тонни рідкого хлору. Також очікується поставка 3 тонн й сьогодні. Країна постачальник – Румунія.