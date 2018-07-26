Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики провела засідання

Вчора, 25 липня, в Кіровоградській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, яку очолює депутат обласної ради Ірина Чемерис.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

На засіданні загострену увагу було приділено розгляду листів, що надійшли до облради. Питання у зверненнях здебільшого стосувалися фінансування та матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги населенню області, повноцінного функціонування закладів охорони здоров’я та соціального захисту.

Питання були розглянуті, обговорені членами комісії та прийняті стосовно них відповідні висновки і рекомендації.