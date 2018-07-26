Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики провела засідання

91

Вчора, 25 липня, в Кіровоградській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, яку очолює депутат обласної ради Ірина Чемерис.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

На засіданні загострену увагу було приділено розгляду листів, що надійшли до облради. Питання у зверненнях здебільшого стосувалися фінансування та матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги населенню області, повноцінного функціонування закладів охорони здоров’я та соціального захисту.

Читайте також:  Олександрійська ОДПІ: На заміну касовим апаратам незабаром прийде система e-Receipt

Питання були розглянуті, обговорені  членами комісії та прийняті стосовно них відповідні висновки і рекомендації.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ